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Оценки Tales of Arise

Опубликовано: 8 час. 42 мин. назад
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Завтра состоится релиз японской ролевой игры Tales of Arise, но зарубежные журналисты уже получили возможность оценить проект. В основном его хвалят за визуальную составляющую, сюжет, затрагивающий серьезные темы, интересных персонажей, разнообразность дополнительных активностей и боевую систему, хотя для некоторых игроков последняя может показаться сложной.

 

Скриншот игры Tales of Arise

 

Оценки:

  • Attack of the Fanboy – 90
  • CGMagazine – 60
  • Checkpoint Gaming – 80
  • COGconnected – 87
  • Destructoid – 85
  • Digital Trends – 100
  • Digitally Downloaded – 100
  • Easy Allies – 85
  • Game Rant – 100
  • GameByte – 80
  • Gamer.no – 70
  • GameSpot – 70
  • GamingBolt – 80
  • Gfinity – 100
  • God is a Geek – 100
  • Hardcore Gamer – 80
  • PlayStation LifeStyle – 90
  • PlayStation Universe – 85
  • Push Square – 90
  • TheSixthAxis – 90
  • Wccftech – 90
  • XGN – 85
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 15 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 09.09.2021 15:37:02
 
зарубежные журналисты уже получили возможность оценить проект
А почему только зарубежные? Многие русскоязычные издания и блогеры еще вчера обзоры опубликовали
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