Оценки Tales of Arise

Опубликовано: 8 час. 42 мин. назад
Завтра состоится релиз японской ролевой игры Tales of Arise, но зарубежные журналисты уже получили возможность оценить проект. В основном его хвалят за визуальную составляющую, сюжет, затрагивающий серьезные темы, интересных персонажей, разнообразность дополнительных активностей и боевую систему, хотя для некоторых игроков последняя может показаться сложной.
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