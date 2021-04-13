Обзорный трейлер геймплея Hood: Outlaws & Legends

Компания Focus Home Interactive выпустила новый трейлер многопользовательской PvPvE игры Hood: Outlaws & Legends, посвященный различным аспектам геймплея.

В игре вам предстоит собрать команду из четырех героев, с целью ограбить сокровищницы в различных замках и крепостях, охраняемых шерифом и его прихвостнями. Отыскав ключ и похитив сундук с сокровищами, вашей команде необходимо будет доставить его к зоне выхода и защитить от врагов, среди которых также команда других игроков. За украденные богатства вы сможете развивать свое логово. Это даст возможность получить новые скины для оружия и брони, а также новые инструменты, снаряжение и способности для персонажей.

Напомним, что релиз Hood: Outlaws & Legends состоится 10 мая 2021 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и Xbox One.