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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Обзорный трейлер Far Cry 6

Опубликовано: 08.09.2021 19:26:40
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Ubisoft выпустила большой обзорный трейлер шутера в открытом мире Far Cry 6. Ролик дает понять, что собой представляет игра в сюжетном и геймплейной плане.

Сначала на видео раскрывается завязка истории. Главный герой Дани Рохас (пол выбирается при прохождении) присоединяется к повстанческому движению на острове Яра, чтобы свергнуть диктатора Антона Кастильо. Зрителям также продемонстрировали персонажей и группировки, с которыми придется взаимодействовать.

Вторая часть ролика посвящена геймплею. Пользователям представили выполнение заданий, перестрелки, участие в разнообразных активностях и так далее.

Far Cry 6 выйдет 7 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Game Overview Trailer [RUS]
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Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)08.09.2021 19:44:51
+ До кучи приложу обзорчик коллекционного издания.
Реплика огнемета в сборе прикольно смотрится. На улицу наверное с ним лучше не соваться, а то у встречных полицейских как пить дать вопросы возникнут.)
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