Обзорный трейлер Far Cry 6

Ubisoft выпустила большой обзорный трейлер шутера в открытом мире Far Cry 6. Ролик дает понять, что собой представляет игра в сюжетном и геймплейной плане.

Сначала на видео раскрывается завязка истории. Главный герой Дани Рохас (пол выбирается при прохождении) присоединяется к повстанческому движению на острове Яра, чтобы свергнуть диктатора Антона Кастильо. Зрителям также продемонстрировали персонажей и группировки, с которыми придется взаимодействовать.

Вторая часть ролика посвящена геймплею. Пользователям представили выполнение заданий, перестрелки, участие в разнообразных активностях и так далее.

Far Cry 6 выйдет 7 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.