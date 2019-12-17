Обновление Horde Mode Z для World War Z уже доступно

Сегодня издательство Focus Home Interactive вместе с командой Saber Interactive выпустило новое обновление Horde Mode Z для своего кооперативного шутера от 3-го лица World War Z. Апдейт доступен бесплатно на платформах PC, PS4 и Xbox One.

В новом режиме Horde Mode Z выжившим в группе вплоть до четырех человек предстоит сражаться с волнами противников, которые постепенно становятся сложнее. Меж раундами геймеры смогут улучшать свое снаряжение, выстраивать оборону и искать полезные ресурсы.

Кроме того, обновление вводит в World War Z невиданного прежде зомби под названием The Bomber. После гибели этот враг сбрасывает бомбу, на разминирование которой игрокам дается лишь несколько секунд. Еще одна важная добавка – новые облики для оружия (бесплатно для владельцев сезонного абонемента).