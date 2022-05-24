Объявлена точная дата выхода Lord Of The Rings: Gollum

Разработчики из Daedalic наконец-то сообщили точную дату релиза нового проекта во вселенной Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» – Lord Of The Rings: Gollum. Опробовать новинку можно будет 1 сентября этого года, а через день состоится и выход сериала на Prime Video. Игра будет доступна владельцам всех основных платформ: на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. Релиз на Nintendo Switch ожидается позднее в этом году.

Lord Of The Rings: Gollum – это приключенческая игра с сильным упором на стелс. Мы сыграем за Голлума, который решил отправиться в опасное путешествие. Покинув подземелье Барад-дура, мы окажемся Лихолесье, где царствуют лесные эльфы. И для того, чтобы сохранить себе жизнь, нам предстоит по максимуму использовать свои хитрость и скрытность.