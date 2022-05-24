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Возвращение на «Левиафан» в новом сезоне Destiny 2

Опубликовано: 9 час. 21 мин. назад
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Сегодня в Destiny 2 стартовал новый, 17 сезон, получивший название «Видение». В нем игроки вновь окажутся на «Левиафане» – месте многих событий в прошлом. Стражи также получат полностью переработанный солнечный подкласс, новое подземелье, оружие и броню.

Season of the Haunted Trailer

В новом сезоне будет две активности. Первая – это цепочка заданий «Изоляция кошмаров», доступная всем игрокам. Зло продолжает разрастаться в оскверненном корабле императора, и нам предстоит стать жнецами, призвать сложные кошмары и уничтожить их.

Вторая активность – это еженедельное задание «Избавление» для владельцев сезонного абонемента. В нем мы будем исследовать корабль, раскроем злые помыслы Калуса и избавимся от кошмаров.

Ко всему прочему, мы получили экзотический пистолет «Чужак» из оригинальной Destiny, сезонные артефакты и достижения, оружие и снаряжение.

«Видение» продлится с 24 мая до 23 августа.

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