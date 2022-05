Возвращение на «Левиафан» в новом сезоне Destiny 2

Вам также может быть интересно

Компания Sony опубликовала подборку игр, которые станут бесплатными для подписчиков Playstation Plus в марте 2022 года. В этом месяце игрокам предложат поохотиться на динозавров, покататься наперегонки с Соником и опробовать катану...

Игры PlayStation Plus в марте 2022 года

Первый трейлер The Wolf Among Us 2

В ходе сегодняшней трансляции, посвященной нуарному приключению The Wolf Among Us 2, студия Telltale продемонстрировала первый официальный трейлер проекта. В нем Бигби сталкивается со сказочными обитателями страны Оз...