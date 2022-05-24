Вышел трейлер некст-ген версии Hogwarts Legacy

Авторы Hogwarts Legacy, проекта по вселенной Гарри Поттера, из Avalanche Software выпустили трейлер, в котором показали версию для PS5. Также в официальном блоге PlayStation они рассказали, чем будет особенна игра на новой консоли.

В первую очередь нас ждет полная поддержка 4K-изображения и 3D-звук. Также, по словам разработчиков, благодаря высокой тактильной отдаче DualSense игроки прочувствуют каждое сотворенное ими заклинание. При этом наибольший отклик будет лишь с одной стороны геймпада. Так создастся ощущение, будто палочка находится в наших руках. Адаптивные курки погрузят не только в магические сражения, но и в процесс зельеварения и полеты на метле. Из приятных мелочей можно отметить подсветку контроллера. Ее цвет будет соответствовать выбранному нами факультету.

Релиз Hogwarts Legacy ожидается в 2022 году. Она выйдет на PC, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, а также Nintendo Switch.