НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
972168
roma911 Опубликовал roma911 0
Общая информацияНовости (4)Видео (3)Скриншоты (5)

Вышел трейлер некст-ген версии Hogwarts Legacy

Опубликовано: 45 мин. назад
Поделиться:  

Авторы Hogwarts Legacy, проекта по вселенной Гарри Поттера, из Avalanche Software выпустили трейлер, в котором показали версию для PS5. Также в официальном блоге PlayStation они рассказали, чем будет особенна игра на новой консоли.

Next Gen Immersion Trailer | PS5 Games

В первую очередь нас ждет полная поддержка 4K-изображения и 3D-звук. Также, по словам разработчиков, благодаря высокой тактильной отдаче DualSense игроки прочувствуют каждое сотворенное ими заклинание. При этом наибольший отклик будет лишь с одной стороны геймпада. Так создастся ощущение, будто палочка находится в наших руках. Адаптивные курки погрузят не только в магические сражения, но и в процесс зельеварения и полеты на метле. Из приятных мелочей можно отметить подсветку контроллера. Ее цвет будет соответствовать выбранному нами факультету.

Релиз Hogwarts Legacy ожидается в 2022 году. Она выйдет на PC, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, а также Nintendo Switch.

Вам также может быть интересно
Первый трейлер The Wolf Among Us 2 В ходе сегодняшней трансляции, посвященной нуарному приключению The Wolf Among Us 2, студия Telltale продемонстрировала первый официальный трейлер проекта. В нем Бигби сталкивается со сказочными обитателями страны Оз... Первый трейлер The Wolf Among Us 2 Трансляция State of Play, посвященная Gran Turismo 7 Скоро состоится трансляция первого в этом году State of Play, которое компания Sony решила полностью посвятить автосимулятору Gran Turismo 7, что выйдет 4 марта на PlayStation 4 и PlayStation 5. На протяжении получаса... Трансляция State of Play, посвященная Gran Turismo 7
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
45 мин. назад0Вышел трейлер некст-ген версии Hogwarts Legacy 1 час. 51 мин. назад0Объявлена точная дата выхода Lord Of The Rings: Gollum 9 час. 21 мин. назад0Возвращение на «Левиафан» в новом сезоне Destiny 2 вчера, 20:10:130Состоялся анонс нового хоррора от Pixelsplit 23.05.2022 18:02:580The Dust официально анонсировали разработку I, the Inquisitor 23.05.2022 11:34:086Анонсирована консольная версия Gloomhaven 27.02.2022 12:26:190Референдум в Беларуси по изменению конституции – вас официально втягивают в войну против Украины
Новости игр
The Dust официально анонсировали разработку I, the InquisitorИГРЫ The Dust официально анонсировали разработку I, the Inquisitor Разработчики из The Dust анонсировали новый проект в жанре приключенческого боевика под названием I, the Inquisitor. Игра основана на книгах Яцека Пекары. Сюжет его произведений разворачивается вокруг альтернативной... Референдум в Беларуси по изменению конституции – вас официально втягивают в войну против УкраиныИГРЫ Референдум в Беларуси по изменению конституции – вас официально втягивают в войну против Украины Сегодня в Беларуси проводится референдум, после которого ваши войска направятся в Украину. Остановите Лукашенко! Не допустите, чтобы ваша страна стала таким же мировым изгоем, как Россия, которая находится... Игры для подписчиков Xbox Live Gold в марте 2022ИГРЫ Игры для подписчиков Xbox Live Gold в марте 2022 Компания Microsoft опубликовала список игр, которые войдут в бесплатную подборку для подписчиков Xbox Live Gold в марте 2022 года. В очередной раз обошлось без громких новинок. Бесплатные игры Xbox Live Gold в марте 2022...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Объявлена точная дата выхода Lord Of The Rings: GollumCtrl + стрелка вправо