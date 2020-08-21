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Sailas77 Опубликовал Sailas77 4
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Объявлена дата релиза Crysis Remastered на ПК, PS4 и Xbox One

Опубликовано: 21.08.2020 18:08:02
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Компания Crytek объявила дату релиза Crysis Remastered. На ПК, PS4 и Xbox One игра появится уже 18 сентября. Версия для персональных компьютеров не выйдет в Steam – только в Epic Games Store и Microsoft Store.

Разработчики также рассказали о технических особенностях версии для указанных платформ. По их словам, ремастер отметится высококачественными текстурами с разрешением до 8К, поддержкой HDR, улучшенным глобальным освещением, новыми и переработанными старыми эффектами частиц, функцией размытия при движении, отражениями на поверхностях и многим другим.

Переработанные в ремастере аспекты наглядно продемонстрированы в свежем трейлере. В нем сравнили кадры из оригинала 2007 года и грядущего переиздания.

Tech Trailer Preview
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Игровой разум
Grimgrin (уровень 16)2 час. 25 мин. назад
Smersh писал(а):
только в Epic Games Store....
Не только. Ещё Microsoft Store.
Skyimp писал(а):
Проблема в том что не все принимают политику ЕГС и не хотят иметь ничего общего с ЕГС
А енто их личная проблема, не находите?
Объясните, что не так с политикой ЕГС? Раздача игр? Или имеется ввиду эксклюзивность проектов?
Удивительно, что они её в Origin не продают. Или EA не владеет Кукурузисом.
Майор группы
Skyimp (уровень 18)3 час. 33 мин. назад
dimon2 писал(а):
Не понимаю, в чем проблема?
Проблема в том что не все принимают политику ЕГС и не хотят иметь ничего общего с ЕГС
Игровой разум
dimon2 (уровень 19)3 час. 49 мин. назад
Smersh писал(а):
только в Epic Games Store....очередная ошибка.В какое же время мы живём?!Хотел перепройти,теперь же забуду и на долго
Не понимаю, в чем проблема?
Капитан
Smersh (уровень 15)8 час. 23 мин. назад
только в Epic Games Store....очередная ошибка.В какое же время мы живём?!Хотел перепройти,теперь же забуду и на долго
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