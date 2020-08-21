Объявлена дата релиза Crysis Remastered на ПК, PS4 и Xbox One

Компания Crytek объявила дату релиза Crysis Remastered. На ПК, PS4 и Xbox One игра появится уже 18 сентября. Версия для персональных компьютеров не выйдет в Steam – только в Epic Games Store и Microsoft Store.

Разработчики также рассказали о технических особенностях версии для указанных платформ. По их словам, ремастер отметится высококачественными текстурами с разрешением до 8К, поддержкой HDR, улучшенным глобальным освещением, новыми и переработанными старыми эффектами частиц, функцией размытия при движении, отражениями на поверхностях и многим другим.

Переработанные в ремастере аспекты наглядно продемонстрированы в свежем трейлере. В нем сравнили кадры из оригинала 2007 года и грядущего переиздания.