В EGS раздают Enter the Gungeon и God's Trigger

СЛУХИ

Утечка: Ubisoft выпустит ремейк Prince of Persia

На сайте гватемальского сервиса цифровой дистрибуции MAX засветился ремейк Prince of Persia. Информация о том, какая именно игра из серии будет обновлена отсутствует. Самый явный кандидат – The Sands of Time 2003 года...