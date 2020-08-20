В EGS раздают Enter the Gungeon и God's Trigger

В магазине Epic Games Store началась новая раздача игр. Пользователям предлагают бесплатно добавить в библиотеку Enter the Gungeon и God's Trigger. Акция продлится до 27 августа, 18:00 по Москве/Киеву. Затем стартует раздача Hitman 2016 года и Shadowrun Collection, которая включает Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall и Shadowrun: Hong Kong.

Enter the Gungeon – это скролл-шутер с элементами рогалика от Dodge Roll и Devolver Digital. В проекте пользователям предстоит зачищать подземелья от множества врагов, исследовать локации, искать новое вооружение и постепенно двигаться к финальной цели.

God's Trigger – шутер с видом сверху от One More Level и Techland. В игре пользователи управляют двумя персонажами с уникальными способностями, которые должны спасти мир.