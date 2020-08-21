Разработчики из 5 Lives Studios совместно с издательством Deep Silver выпустили сюжетный трейлер Windbound. В нем раскрывается завязка истории и рассказывается о сложностях, с которыми главной героине придется столкнуться при прохождении.

Проект поведает о судьбе Кары, которая потерпела кораблекрушение и оказалась на Запретных островах. Ей предстоит освоиться на чужой территории, добывать себе пищу и сражаться с разнообразными монстрами. Она также сможет путешествовать по миру, разделенному водоемами, на своей лодке. Судно поддается улучшениям, которые позволят справляться с плохими погодными условиями. Во время прохождения Кара раскроет множество тайн и узнает о своем загадочном прошлом.

Игра выйдет 28 августа 2020 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.