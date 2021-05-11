Объявлена дата проведения EA Play Live

Издательство Electronic Arts сообщило, что в текущем году проведет собственное цифровое мероприятие EA Play Live. Оно состоится 22 июля, точное время пока не указано. Вероятнее всего, на шоу пользователям расскажут о новых FIFA, Battlefield и других проектах.
В прошлом году ЕА проводила аналогичную прямую трансляцию, и она получилась довольно пресной. За исключением анонса It Takes Two, мероприятие ничем не запомнилось.
EA Play Live is coming back July 22nd. Save the date! pic.twitter.com/qh9OOGhPTm— Electronic Arts (@EA) May 11, 2021