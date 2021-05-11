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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Объявлена дата проведения EA Play Live

Опубликовано: 51 мин. назад, Sailas77
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Издательство Electronic Arts сообщило, что в текущем году проведет собственное цифровое мероприятие EA Play Live. Оно состоится 22 июля, точное время пока не указано. Вероятнее всего, на шоу пользователям расскажут о новых FIFA, Battlefield и других проектах.

В прошлом году ЕА проводила аналогичную прямую трансляцию, и она получилась довольно пресной. За исключением анонса It Takes Two, мероприятие ничем не запомнилось.

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