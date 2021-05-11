Трейлер дополнения «Гнев друидов» к Assassin's Creed Valhalla

Издательство Ubisoft выпустило трейлер дополнения «Гнев друидов» (Wrath of the Druids) к Assassin's Creed Valhalla. В ролике раскрывается сюжетная завязка грядущей добавки.

Эйвору предстоит отправиться в Ирландию и сразиться с Детьми Дану. Этот культ извратил свою веру и сделал ее оружием. Судя по трейлеру, главный герой будет сотрудничать с королем Фланном Синной, чтобы справиться с нависшей над королевством угрозой.

Дополнение «Гнев друидов» выйдет 13 мая 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.