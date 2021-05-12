Финансовый отчет Ubisoft – релиз Skull and Bones вновь переносится

Во время финансового отчета компания Ubisoft раскрыла информацию о выходе некоторых проектов. Так, релиз многострадальной пиратской игры Skull & Bones в который раз был перенесен. Последнее время выхода было назначено в промежутке от апреля 2021 по март 2022 год, однако теперь проект сместили еще дальше – между апрелем 2022 года и мартом 2023 года. Причиной таких переносов, по словам разработчиков, является желание реализовать в игре все свои видение.

Лучшая судьба ожидает Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine. Оба этих проекта должны выйти до конца сентября 2021 года.