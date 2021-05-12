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Дюка Опубликовал Дюка 3
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Финансовый отчет Ubisoft – релиз Skull and Bones вновь переносится

Опубликовано: вчера, 09:51:05
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Во время финансового отчета компания Ubisoft раскрыла информацию о выходе некоторых проектов. Так, релиз многострадальной пиратской игры Skull & Bones в который раз был перенесен. Последнее время выхода было назначено в промежутке от апреля 2021 по март 2022 год, однако теперь проект сместили еще дальше – между апрелем 2022 года и мартом 2023 года. Причиной таких переносов, по словам разработчиков, является желание реализовать в игре все свои видение.

Лучшая судьба ожидает Far Cry 6 и Rainbow Six Quarantine. Оба этих проекта должны выйти до конца сентября 2021 года.

 

Скриншот игры Skull and Bones

 

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Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)вчера, 11:05:55
Слышал что они её заморозили, потом разморозили и начали переделывать biggrin
Знаток игр
Mihailkozlov (уровень 12)вчера, 10:00:14
Я думаю она вообще не выйдет закроют проект и все.
Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)вчера, 09:59:57
 
Причиной таких переносов, по словам разработчиков, является желание реализовать в игре все свои видение.
Как раз это и пугает. Чем сильнее они хотят "реализовать", тем проблематичной будет.
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