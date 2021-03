Новый трейлер Forspoken – бывшей Project Athia

Sony собирается раздать в рамках инициативы «Играйте дома 2021» десять игр. С 26 марта, 06:00 по Москве (05:00 по Киеву) пользователи смогут добавить в свою библиотеку Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica и The Witness...

Sony раздаст 10 игр, включая Horizon Zero Dawn

Издательство Ubisoft объявило дату релиза первого крупного дополнения к Assassin's Creed Valhalla. Оно называется Wrath of the Druids и станет доступно к покупке на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S 29 апреля...