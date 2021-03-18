Новый трейлер Forspoken – бывшей Project Athia

Студия Luminous Productions и издательство Square Enix поделились подробностями об экшен-RPG Project Athia, которую анонсировали в прошлом году. Во-первых, игра получила новое название – Forspoken. Во-вторых, пользователям показали кинематографический трейлер с главной героиней, прячущейся от дракона.

В-третьих, разработчики поделились важными деталями. Протагонистом в Forspoken выступит Фрея Холланд, которая должна выживать на просторах магической страны, используя свои сверхъестественные способности.

Проект выйдет на ПК и PlayStation 5 в 2022 году.