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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Новый трейлер Forspoken – бывшей Project Athia

Опубликовано: вчера, 20:24:40
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Студия Luminous Productions и издательство Square Enix поделились подробностями об экшен-RPG Project Athia, которую анонсировали в прошлом году. Во-первых, игра получила новое название – Forspoken. Во-вторых, пользователям показали кинематографический трейлер с главной героиней, прячущейся от дракона.

В-третьих, разработчики поделились важными деталями. Протагонистом в Forspoken выступит Фрея Холланд, которая должна выживать на просторах магической страны, используя свои сверхъестественные способности.

Проект выйдет на ПК и PlayStation 5 в 2022 году.

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Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 26)2 час. 27 мин. назад
Актриса симпатичная. Беготни больше, чем всего остального. Мне, почему-то кажется, что ребятки делают свой Horizon Zero Dawn с магией и драконами.
Выглядит симпатично, и я с удовольствием поотслеживаю что с игрой дальше будет.
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)вчера, 20:54:14
Опять она тупо бегает. Это AAA-раннер ? rofl
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