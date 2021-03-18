Представлена Life Is Strange: True Colors

Студия Deck Nine и издательство Square Enix анонсировали повествовательное приключение Life Is Strange: True Colors. Концепция игры верна предыдущим частям: пользователи будут двигаться по сюжету, совершая выбор, который возымеет последствия.

В новой игре франшизы главной героиней станет Алекс Чэнь, которая приехала в городок Хэвен-Спрингс к своему брату Гейбу. Последний внезапно умирает из-за якобы несчастного случая. Используя сверхъестественную способность считывать сильные эмоции, главная героиня понимает, что за гибелью брата скрывается некая страшная тайна. Ее раскрытие и станет главной целью в проекте.

Life Is Strange: True Colors выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.