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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Представлена Life Is Strange: True Colors

Опубликовано: вчера, 20:00:44
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Студия Deck Nine и издательство Square Enix анонсировали повествовательное приключение Life Is Strange: True Colors. Концепция игры верна предыдущим частям: пользователи будут двигаться по сюжету, совершая выбор, который возымеет последствия.

В новой игре франшизы главной героиней станет Алекс Чэнь, которая приехала в городок Хэвен-Спрингс к своему брату Гейбу. Последний внезапно умирает из-за якобы несчастного случая. Используя сверхъестественную способность считывать сильные эмоции, главная героиня понимает, что за гибелью брата скрывается некая страшная тайна. Ее раскрытие и станет главной целью в проекте.

Life Is Strange: True Colors выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Announce Trailer [RUS]
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новыестарые2 ком.
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Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)вчера, 20:39:36
И никакой эпизодической модели распространения yahoo
Санин-отступник
AdobeRyde (уровень 14)вчера, 20:29:00
В целом интересно выглядит. Вау эффекта не было,но я всё же заинтригован. Очень надеюсь что сюжет не сольют в какую-то банальщину.
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