Представлена Life Is Strange: True Colors

Представлена трилогия Tomb Raider: Definitive Survivor

Во время Square Enix Presents состоялся официальный анонс трилогии Tomb Raider, куда входят ремастер версий Tomb Raider 2013 года, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider. Причем приобрести сборник...