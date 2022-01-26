Мнение журналистов о Rainbow Six Extraction

Компания Ubisoft опубликовала свежий ролик к кооперативному шутеру Rainbow Six Extraction. В видео журналисты поделились мнением по поводу игровой новинки. Релиз проекта состоялся 20 января 2022 года в версиях для РС (Epic Games Store, Ubisoft Store), Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Google Stadia и Amazon Luna.

Напомним, что игра рассказывает об упавшем на Землю метеорите, который принес с собой паразита, названного «Химера». Для борьбы с ним из самых опытных оперативников спецназначения была создана группа быстрого реагирования REACT, получившая задание очистить планету от этой опасной угрозы. Вам как раз и предстоит этим заняться.