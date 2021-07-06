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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Новый ролик по The Lord of the Rings: Gollum

Опубликовано: вчера, 20:58:55
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На шоу Nacon Connect издательство Nacon и разработчики из Daedalic Entertainment представили новый ролик по стелс-экшену The Lord of the Rings: Gollum. Он содержит рассказ об игре от продюсера Харальда Риглера и вкрапления геймплейных кадров. Последние показывают несколько красочных локаций, эпизод со скрытным прохождением, путешествия по территории Мордора и паркур. Голлуму придется лазить по отвесным поверхностям и прыгать между платформами.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет в конце 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, точная дата релиза пока неизвестна.

A Unique Promise
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