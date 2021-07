Новый ролик по The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum NSwitch / PS4 / PS5 / Xbox Series / XOne / ПК

На шоу Nacon Connect издательство Nacon и разработчики из Daedalic Entertainment представили новый ролик по стелс-экшену The Lord of the Rings: Gollum. Он содержит рассказ об игре от продюсера Харальда Риглера и вкрапления геймплейных кадров. Последние показывают несколько красочных локаций, эпизод со скрытным прохождением, путешествия по территории Мордора и паркур. Голлуму придется лазить по отвесным поверхностям и прыгать между платформами.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет в конце 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, точная дата релиза пока неизвестна.