Новый космический хоррор: мировая премьера игры Fort Solis

Студия Fallen Leaf представила на суд общественности свою новую игру – научно-фантастический хоррор Fort Solis.

Fort Solis — триллер от третьего лица, рассчитанный на одиночное прохождение. Действие игры происходит на дальней стороне Марса. Инженер Джек Лири получает сигнал тревоги, поступивший с форта Солис. Прибыв на станцию, герой не находит членов персонала, зато встретит нечто, что явно ему не радо. Как отмечают разработчики, последствия действий игрока окажут влияние на ход истории. В игре можно будет увидеть несколько концовок.

Отметим, что к работе над Fort Solis присоединились известные актеры озвучивания, в числе которых Трой Бейкерер (голос Джоэла в The Last of Us), Роджер Кларк и Джулия Браун.

Игра выйдет в 2022 году, а ее страница уже появилась в Steam.