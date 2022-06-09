НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
37627
roma911 Опубликовал roma911 0
Общая информацияНовости (3)Блоги (1)Видео (3)Скриншоты (3)

Убиваем орды врагов оружием и магией: Представлен дебютный трейлер Witchfire

Опубликовано: 3 час. 35 мин. назад
Поделиться:  

В рамках Summer Game Fest был анонсирован первый трейлер Witchfire польской студии The Astronauts, авторами Painkiller и Bulletstorm. Экшен от первого лица с элементами темного фэнтези выйдет в раннем доступе в EGS в конце этого года.

Summer Game Fest 2022 Trailer
Вам также может быть интересно
Новый космический хоррор: мировая премьера игры Fort Solis Студия Fallen Leaf представила на суд общественности свою новую игру – научно-фантастический хоррор Fort Solis. Fort Solis — триллер от третьего лица, рассчитанный на одиночное прохождение... Новый космический хоррор: мировая премьера игры Fort Solis Анонсирован ремейк культового Resident Evil 4 Компания Capcom рамках июньской презентации State of Play анонсировала долгожданный ремейк легендарного сурвайвл-хоррора Resident Evil 4. Дебютный трейлер дает представление о том, как преобразилась игра... Анонсирован ремейк культового Resident Evil 4
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
58 мин. назад0Humankind выйдет на консоли и получила новое DLC 1 час. 31 мин. назад1Путешествуем по Аду под металл: вышла демоверсия Metal: Hellsinger 1 час. 32 мин. назад0Ретрофутуристическое «Шоу Трумана» в новом трейлере American Arcadia 1 час. 49 мин. назад1Враждебный, но завораживающий мир: показан геймплейный трейлер Nightingale 1 час. 51 мин. назад0Брутальный шутер Warhammer Darktide обзавелся геймплейным трейлером 2 час. 7 мин. назад0Новый слой страха: представлен трейлер Layers of Fears 2 час. 14 мин. назад0На страже Готэма: показан геймплейный трейлер Gotham Knights за Найтвинга
Новости игр
Выход ремейка The Last of Us для PS5 и ПК официально подтвержденИГРЫ Выход ремейка The Last of Us для PS5 и ПК официально подтвержден Первый день выставки Summer Game Fest завершился громким анонсом – на сцену вышел директор Naughty Dog Нил Дракманн и подтвердил, что ремейк The Last of Us появится на PlayStation 5 и ПК... Ретрофутуристическое «Шоу Трумана» в новом трейлере American ArcadiaИГРЫ Ретрофутуристическое «Шоу Трумана» в новом трейлере American Arcadia Необычная игра American Arcadia также побывала на выставке Summer Game Fest. Издатели Raw Fury представили свежий трейлер проекта, напоминающего по своей концепции знаменитый фильм «Шоу Трумана» с Джимом Керри... Мировая премьера: представлен полноценный трейлер Call of Duty: Modern Warfare IIИГРЫ Мировая премьера: представлен полноценный трейлер Call of Duty: Modern Warfare II Студия Activision объявила о долгожданной для поклонников серии Call of Duty премьере. Вышел первый полноценный трейлер Modern Warfare II. Ранее в сети были опубликованы лишь небольшие ролики...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Новый космический хоррор: мировая премьера игры Fort SolisCtrl + стрелка влево Время свести олдскулы: трейлер Flashback 2 – продолжения игры 1992 годаCtrl + стрелка вправо