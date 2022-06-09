Убиваем орды врагов оружием и магией: Представлен дебютный трейлер Witchfire
Опубликовано: 3 час. 35 мин. назад
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В рамках Summer Game Fest был анонсирован первый трейлер Witchfire польской студии The Astronauts, авторами Painkiller и Bulletstorm. Экшен от первого лица с элементами темного фэнтези выйдет в раннем доступе в EGS в конце этого года.
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