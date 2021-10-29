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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 1
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Новый контент в The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Опубликовано: 4 час. 25 мин. назад
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Bethesda Softworks выпустила видеоролик, где поведала о нововведениях, которые появятся в The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition. В основном это касается контента из Creation Club, который будет доступен всем обладателям юбилейного издания.

Четыре крупных дополнения станут бесплатными и для обладателей Special Edition. Среди них режим выживания, рыбалка и квесты, вдохновленные лором Дрожащих Островов. Anniversary Edition же с помощью Creation Club получит множество новых объектов снаряжения, геймплейных элементов и квестовых линий. Некоторые из них будут связаны с Трибуналом ложных богов Морровинда, другие — с культом Мифического Рассвета, хорошо известным поклонникам The Elder Scrolls IV: Oblivion.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition выйдет 11 ноября 2021 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и Xbox One.

Upgrade Overview Video [RUS]
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Игровой разум
SEnich (уровень 18)2 час. 17 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 29.10.2021 20:22:41
Беседка....Беседка никогда не меняеться!
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