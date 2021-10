Студия Bandai Namco официально анонсировала новую часть антологии хорроров The Dark Picturesплд названием The Devil in Me. Она станет завершающей частью первого сезона.

В представленном трейлере приводится монолог эстетствующего маньяка, который наслаждается страданиями своих жертв. Судя по всему, это безумный изобретатель, собирающий из останков мертвецов жуткие конструкты.

Точная дата релиза игры пока не объявлена. Подробности о проекте стоит ждать в ближайшее время.