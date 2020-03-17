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Новый дневник разработчиков New World посвящен оружию и боевой системе

Опубликовано: вчера, 17:59:08
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New World – это новая MMORPG в открытом мире с элементами песочницы. Создает ее студия Amazon Game, которая рассказала вчера об оружии и боевой системе игры в свежем дневнике разработчиков.

В New World оружие можно будет развивать, следуя по уникальному древу навыков. Чтобы открыть новое умение на определенной пушке, придется чаще использовать ее. Классовые ограничения на броню в игре не появятся, хотя лучникам, к примеру, ради собственного же блага нужно будет надевать легкое снаряжение, а танкам – защитное.

Режим PvP в New World получит несколько ограничений. Так, если игрок захочет принять участие в фракционных битвах, сперва ему придется включить специальный флаг войны в храме. А вот для массовых сражений за территории достаточно будет подать заявку.

Call to Arms

Премьера New World запланирована на май 2020 года для персональных компьютеров. За оформление предзаказа выдается приглашение на апрельскую закрытую бету.

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