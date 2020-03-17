Новый дневник разработчиков New World посвящен оружию и боевой системе

New World – это новая MMORPG в открытом мире с элементами песочницы. Создает ее студия Amazon Game, которая рассказала вчера об оружии и боевой системе игры в свежем дневнике разработчиков.

В New World оружие можно будет развивать, следуя по уникальному древу навыков. Чтобы открыть новое умение на определенной пушке, придется чаще использовать ее. Классовые ограничения на броню в игре не появятся, хотя лучникам, к примеру, ради собственного же блага нужно будет надевать легкое снаряжение, а танкам – защитное.

Режим PvP в New World получит несколько ограничений. Так, если игрок захочет принять участие в фракционных битвах, сперва ему придется включить специальный флаг войны в храме. А вот для массовых сражений за территории достаточно будет подать заявку.

Премьера New World запланирована на май 2020 года для персональных компьютеров. За оформление предзаказа выдается приглашение на апрельскую закрытую бету.