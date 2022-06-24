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Новые мехи и релиз на смартфоны: анонсирована Into the Breach: Advanced Edition

Опубликовано: 7 час. 29 мин. назад
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Студия Subset Games выпустит расширенное издание Into the Breach с подзаголовком Advanced Edition. Об этом авторы сообщили на странице проекта в Steam. Издание выйдет 19 июля и станет бесплатным для всех владельцев игры.

В этот день в Into the Breach появятся новые пять мех, способности пилотов, четыре персонажа и до 40 единиц оружия. Собрав отряд, игроки отправятся сражаться против новых типов врагов и боссов. Не забыли и о любителях хардкора, для которых добавят более высокий уровень сложности.

С Advanced Edition в Into the Breach появится и новая музыка, написанная Беном Пранти. Ожидаются и другие нововведения, о которых разработчики сообщат позже.

 

 

Помимо релиза издания, 19 июля разработчики расширят географию устройств и выпустят пошаговую стратегию на мобильные устройства – Android и IOS. Она будет доступна подписчикам Netflix. Позднее в этом году Into the Breach выйдет и на Nintendo Switch. Обе версии будут включать контент из расширенного издания.

Advance Edition Update Trailer
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