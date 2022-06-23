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Nickless Опубликовал Nickless 0
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Ремастер Blade Runner 1997 года вышел на ПК и консолях

Опубликовано: 8 час. 37 мин. назад
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В день 40-летия кинокартины «Бегущий по лезвию» издательство Nightdive Studios совместно с компанией Alcon Entertainment объявили о выпуске ремастер-версии игры Blade Runner. Релиз состоялся на PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

В отреставрированном издании, получившем подзаголовок Enhanced Edition, были обновлены заставки, добавлены сглаживание, поддержка 4К-разрешения и 60 кадров в секунду, а также добавлены различные новые функции: поддержка клавиатуры, геймпада и так далее.

Оригинальная игра была выпущена в 1997 году и в общих чертах повторяла события фильма. Изначально планировалось, что релиз ремастер-версии состоится в 2020 году.

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