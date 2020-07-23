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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 4
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Новые кадры игрового процесса Halo: Infinite

Опубликовано: 10 час. 59 мин. назад
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В ходе Xbox Games Showcase Microsoft показали новый трейлер грядущей Halo: Infinite и 8 минут игрового процесса. В видео показываются события спустя 160 дней после того, как человечество потерпело поражение в войне. Геймплейный трейлер начинается с того, как Мастер Чиф совершает аварийную посадку вместе с пилотом, которого мы видели в самом первом ролике игры. Из происходящего весьма явно, что последний не очень рад рвению героя разобраться с врагами, но, понятное дело, поделать он с этим ничего не может.

Видео геймплея, кроме демонстрации того, как будет выглядеть и играться Halo: Infinite, подтверждает слухи о том, что в арсенале Мастера Чифа будет присутствовать крюк-кошка. Также весьма заметно, что новая часть серии предложит геймплей в более открытых локациях.

Релиз Halo: Infinite состоится в конце текущего года на Xbox One, Xbox Series X и PC.

Become - Step Inside Trailer
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новыестарые4 ком.
Ком. на странице5102050100
Лейтенант-майор
sanek_f1 (уровень 16)5 час. 28 мин. назад
DesmondSlade писал(а):
Графон не завезли благодаря господину Xbox One. Глазкам не больно, и на том спасибо.
Геймплей не впечатляет от слова совсем. Одна из главных франшиз Майков, а выглядит местами хуже первой Destiny...это даже не смешно.
Хало никогда не была про графон. Это всегда 60 фпс для бодрой игры. Но тут видимо значительно размер уровней увеличили.
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)10 час. 0 мин. назад
GenEralShePard писал(а):
Графон не завезли.
Графон не завезли благодаря господину Xbox One. Глазкам не больно, и на том спасибо.
Геймплей не впечатляет от слова совсем. Одна из главных франшиз Майков, а выглядит местами хуже первой Destiny...это даже не смешно.
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)10 час. 46 мин. назад
Halo есть Halo ничего лишнего. Старый добрый геймплей и атмосфера + современная графика good
Бич человечества
GenEralShePard (уровень 18)10 час. 47 мин. назад
Графон не завезли. Шутерная механика выглядит слабовато, импакт от оружия чувствуется слабо. Добавили какие-то аванпосты, открытый мир. Рескин Rage без стрельбы.
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