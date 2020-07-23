Новые кадры игрового процесса Halo: Infinite

В ходе Xbox Games Showcase Microsoft показали новый трейлер грядущей Halo: Infinite и 8 минут игрового процесса. В видео показываются события спустя 160 дней после того, как человечество потерпело поражение в войне. Геймплейный трейлер начинается с того, как Мастер Чиф совершает аварийную посадку вместе с пилотом, которого мы видели в самом первом ролике игры. Из происходящего весьма явно, что последний не очень рад рвению героя разобраться с врагами, но, понятное дело, поделать он с этим ничего не может.

Видео геймплея, кроме демонстрации того, как будет выглядеть и играться Halo: Infinite, подтверждает слухи о том, что в арсенале Мастера Чифа будет присутствовать крюк-кошка. Также весьма заметно, что новая часть серии предложит геймплей в более открытых локациях.

Релиз Halo: Infinite состоится в конце текущего года на Xbox One, Xbox Series X и PC.