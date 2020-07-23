Состоялся анонс Phantom Doctrine 2: The Cabal

Студия CreativeForge Games анонсировала сиквел стратегии Phantom Doctrine, который, внезапно, сменил жанр. Продолжение станет стелс-экшеном.

События Phantom Doctrine 2: The Cabal развернутся в альтернативной реальности, в 1986 году. По сюжету игры Чернобыльская катастрофа стала началом целой серии террористических терактов, ответственность за которые взяла на себя таинственная организация Cabal. В задачи игрока входит выслеживание и планомерное уничтожение всех ее ячеек.

Вторая часть Phantom Doctrine сохранит некоторые механики представленные в первой игре – мы по-прежнему может нанимать наемников, пользоваться тактической паузой и доской для расследования.

Phantom Doctrine 2: The Cabal выйдет на PC через Steam, точная дата выхода на данный момент не объявлена.