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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 3
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Состоялся анонс Phantom Doctrine 2: The Cabal

Опубликовано: 11 час. 39 мин. назад
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Студия CreativeForge Games анонсировала сиквел стратегии Phantom Doctrine, который, внезапно, сменил жанр. Продолжение станет стелс-экшеном.

События Phantom Doctrine 2: The Cabal развернутся в альтернативной реальности, в 1986 году. По сюжету игры Чернобыльская катастрофа стала началом целой серии террористических терактов, ответственность за которые взяла на себя таинственная организация Cabal. В задачи игрока входит выслеживание и планомерное уничтожение всех ее ячеек.

Вторая часть Phantom Doctrine сохранит некоторые механики представленные в первой игре – мы по-прежнему может нанимать наемников, пользоваться тактической паузой и доской для расследования.

Phantom Doctrine 2: The Cabal выйдет на PC через Steam, точная дата выхода на данный момент не объявлена.

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новыестарые3 ком.
Ком. на странице5102050100
Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 25)10 час. 46 мин. назад
Так, пааажите - какой стелс-экшон? Э, вы что, с ума посходили? ХСОМ - Bureau не учит идиотов? Нам именно еще одного шутера не хватает сегодня? Это же додуматься надо - стратегию в стрелялку превращать!
Я, мягко говоря, разочарован. Единственная шпионская стратегия была - и ту псу под хвост отправили.
Игровой разум
Графиня (уровень 24)11 час. 9 мин. назад
Что то меня стали терзать сомнения в выборе смены жанра. Первая часть была неплохой "шпионской" тактической игрой, хотя геймплей пришелся по вкусу далеко не всем, но в целом мне понравилось шпионить, вербовать, расставлять своих людей на карте мира, добывать документы и собирать из этого мозаики всяких заговоров и т.д. Здесь я конечно посмотрю что выйдет, но ничего такого не ожидаю. Шпионской тематики все таки очень малоsmile
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)11 час. 27 мин. назад
 
который, внезапно, сменил жанр. Продолжение станет стелс-экшеном.
Урок Bureau Declassified никого ничему не научил, чтоли? Ну там хоть спин-офф был, а тут прямое номерное продолжение. Кто ж так делает
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