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roma911 Опубликовал roma911 0
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Никаких лутбоксов и контент в каждом сезоне: больше деталей Overwatch 2

Опубликовано: 9 час. 21 мин. назад
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Сегодня Blizzard провела трансляцию, на которой рассказала о планах на Overwatch 2 после ее релиза. Как уже известно, авторы откажутся от платной модели распространения игры и, в частности, лутбоксов. Вместо них введут магазин с косметическими предметами и боевой пропуск.

В Overwatch 2 появятся сезоны, длительностью 9 недель каждый. С ними авторы обещают появление большого количества контента, в том числе героев и карт.

Так, 4 октября, в день релиза в игру добавят:

  • Трех персонажей: Королеву Стервятников, Соджорн и пока неизвестного героя;
  • Шесть карт;
  • Один режим;
  • 30 обычных и 1 мифический скин.

 

 

6 декабря стартует второй сезон. Он привнесет с собой:

  • Одного героя-танка;
  • Одну карту;
  • 30 обычных и один мифический скин;
  • «Боевой пропуск». За его выполнение можно будет получить брелоки для оружия.

 

 

PvE контент заявлен только на 2023 год. С ним игроки сильнее погрузятся во вселенную проекта, а также раскроют сюжетные линии определенных героев. В этом же году ожидается появление новых режимов, скинов, героев и карт.

 

 

В целом Blizzard представит множество косметических предметов, а у «мифических» позволит менять внешний вид.

 

 

Новый бета-тест запланирован на 28 июня. Релиз Overwatch 2 в раннем доступе состоится 4 октября на PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 и Nintendo Switch.

Seasonal Content Vision (Reveal Event Clip)
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