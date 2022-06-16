Никаких лутбоксов и контент в каждом сезоне: больше деталей Overwatch 2

Сегодня Blizzard провела трансляцию, на которой рассказала о планах на Overwatch 2 после ее релиза. Как уже известно, авторы откажутся от платной модели распространения игры и, в частности, лутбоксов. Вместо них введут магазин с косметическими предметами и боевой пропуск.

В Overwatch 2 появятся сезоны, длительностью 9 недель каждый. С ними авторы обещают появление большого количества контента, в том числе героев и карт.

Так, 4 октября, в день релиза в игру добавят:

Трех персонажей: Королеву Стервятников, Соджорн и пока неизвестного героя;

Шесть карт;

Один режим;

30 обычных и 1 мифический скин.

6 декабря стартует второй сезон. Он привнесет с собой:

Одного героя-танка;

Одну карту;

30 обычных и один мифический скин;

«Боевой пропуск». За его выполнение можно будет получить брелоки для оружия.

PvE контент заявлен только на 2023 год. С ним игроки сильнее погрузятся во вселенную проекта, а также раскроют сюжетные линии определенных героев. В этом же году ожидается появление новых режимов, скинов, героев и карт.

В целом Blizzard представит множество косметических предметов, а у «мифических» позволит менять внешний вид.

Новый бета-тест запланирован на 28 июня. Релиз Overwatch 2 в раннем доступе состоится 4 октября на PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 и Nintendo Switch.