НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
42519
roma911 Опубликовал roma911 0
Общая информацияНовости (5)Видео (4)Скриншоты (6)

Черепашки нинздя вернулись: вышел релизный трейлер TMNT: Shredder's Revenge

Опубликовано: 5 час. 8 мин. назад
Поделиться:  

Сегодня состоялся релиз Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge от студии Tribute Games. В честь этого авторы выпустили релизный трейлер проекта.

TMNT: Shredder's Revenge – это пиксельный битемап, сюжет которого разворачивается вокруг черепашек-нинздя и их извечного врага Шредера. Приспешники злодея, Бибоп и Рокстеди, похищают устройства на Channel 6, чтобы воплотить свои злодейские планы. Вот только на их пути встанут черепашки-ниндзя, под управление игрока. Каждая из них имеет уникальные навыки, которые понадобятся в борьбе со Шредером и его приспешниками.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge высоко оценили критики, поставив средний бал 84 на Metacritic. Игру хвалят за интересный геймплей, музыку и навивание духа 90-х, когда жанр beat ’em up был на пике своей популярности.

TMNT: Shredder's Revenge уже доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Release Trailer

Оценки:

  • PlayStation Universe – 9/10
  • Nintendo Life – 9/10
  • Game Informer – 8,75/10
  • Push Square – 8/10
  • GameSpot – 8/10
  • PC Gamer –79/100
  • GamingTrend – 70/100
Вам также может быть интересно
Возвращение ходячих: названа дата выхода The Walking Dead: Last Mile В рамках презентации IGN Expo 2022 студия Skybound Entertainment представила ролик своего нового проекта во вселенной «Ходячие мертвецы» – The Walking Dead: Last Mile. В кинематографическом трейлере они назвали дату выхода игры... Возвращение ходячих: названа дата выхода The Walking Dead: Last Mile «На создание игры мечты уйдет больше времени». Релиз Homeworld 3 перенесен Космическая стратегия Homeworld 3 выйдет в первой половине 2023 года. Об этом сообщается в официальном твиттере игры. Gearbox Publishing и Blackbird Interactive объяснили перенос тем... «На создание игры мечты уйдет больше времени». Релиз Homeworld 3 перенесен
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
5 час. 8 мин. назад0Черепашки нинздя вернулись: вышел релизный трейлер TMNT: Shredder's Revenge 11 час. 19 мин. назад3Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam намечен на декабрь 2023 года 15.06.2022 18:08:301В Warcraft 3: Reforged появились рейтинговые матчи 15.06.2022 16:57:400Отправляемся на итальянский фронт в новом трейлере Isonzo 15.06.2022 10:04:561Тодд Говард сообщил, что Fallout 5 выйдет после TES 6 14.06.2022 22:09:291Входим в Зону в новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 14.06.2022 21:30:150Кровь и крики в новом трейлере The Texas Chain Saw Massacre
Новости игр
Кровь и крики в новом трейлере The Texas Chain Saw MassacreИГРЫ Кровь и крики в новом трейлере The Texas Chain Saw Massacre В конце прошлого года студия Gun Media анонсировала разработку The Texas Chain Saw Massacre – игры по культовому слэшеру 1974 года «Техасская резня бензопилой». И в рамках Xbox Games Showcase Extended она представила... Jurassic World Evolution 2 получила крупнейшее дополнениеИГРЫ Jurassic World Evolution 2 получила крупнейшее дополнение Jurassic World Evolution 2, игра про создание зоопарка из динозавров и создание подходящих для их жизни условий, получила новое дополнение Dominion Biosyn. Оно стало крупнейшим в истории игры, и в честь его выхода... Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесен на 2023 годИГРЫ Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесен на 2023 год Во время шоу Xbox и Bethesda был представлен список игр для ПК и консолей Xbox, которые будут выпущены в 2022 и 2023 годах. Благодаря этой информации стало известно, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl....
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam намечен на декабрь 2023 годаCtrl + стрелка вправо