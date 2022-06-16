Черепашки нинздя вернулись: вышел релизный трейлер TMNT: Shredder's Revenge

Сегодня состоялся релиз Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge от студии Tribute Games. В честь этого авторы выпустили релизный трейлер проекта.

TMNT: Shredder's Revenge – это пиксельный битемап, сюжет которого разворачивается вокруг черепашек-нинздя и их извечного врага Шредера. Приспешники злодея, Бибоп и Рокстеди, похищают устройства на Channel 6, чтобы воплотить свои злодейские планы. Вот только на их пути встанут черепашки-ниндзя, под управление игрока. Каждая из них имеет уникальные навыки, которые понадобятся в борьбе со Шредером и его приспешниками.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge высоко оценили критики, поставив средний бал 84 на Metacritic. Игру хвалят за интересный геймплей, музыку и навивание духа 90-х, когда жанр beat ’em up был на пике своей популярности.

TMNT: Shredder's Revenge уже доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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