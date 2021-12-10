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Nightingale - новый шутер в викторианском мире

Опубликовано: 2 час. 36 мин. назад
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Компания Inflexion Games, состоящая из бывших работников BioWare, анонсировала игру на выживание Nightingale, в которой вам предстоит крафтить предметы, строить поместья и усадьбы и по желанию объединяться с другими пользователями. События проекта разворачиваются в фантастической викторианской эре, где вас ждут путешествия через мистические порталы и исследования опасных миров. Ваша главная цель – отыскать последнее пристанище человечества, известное как Соловей.

Nightingale выйдет на ПК в 2022 году.

Reveal Trailer
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