The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum NSwitch / PS4 / PS5 / Xbox Series / XOne / ПК

Во время прямой трансляции церемонии награждения The Game Awards 2021 был показан новый трейлер The Lord of the Rings: Gollum. В нем раскрывается внутренняя борьба героя между двумя личностями – Смеагола и Голлума. Все это во время противостояния банде «мерсских гряссных оркссов».

Релиз The Lord of the Rings: Gollum ожидается в 2022 году на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.