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Nickless Опубликовал Nickless 0
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Научно-фантастическое приключение Deliver Us Mars выйдет 27 сентября

Опубликовано: 8 час. 44 мин. назад
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Приключенческая игра в жанре научной фантастики Deliver Us Mars обзавелась новым трейлером. В нем разработчики из KeokeN Interactive показали нам фрагменты игрового процесса, а также объявили дату релиза.

Deliver Us Mars является продолжением игры-головоломки Deliver Us the Moon, где действие происходило на Луне. События нового проекта развиваются десять лет спустя. Нам доведется примерить костюм астронавта и в этот раз отправиться на Марс, откуда поступил сигнал бедствия. Группировка Outward угнала ковчеги колонизаторов, которые нам предстоит вернуть. Красная планета ждет!

Deliver Us Mars выйдет 27 сентября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.

Gameplay Trailer
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