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The Tomorrow Children возвращается: анонсирована обновленная версия игры

Опубликовано: 2 час. 7 мин. назад
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В ноябре прошлого года студия Q-Games, автор The Tomorrow Children, вернула права на свой проект. И сегодня разработчики анонсировали обновленную версии игры с подзаголовком Phoenix Edition. Ее релиз состоится на PS4 в течение этого года, но она также будет иметь улучшения для PS5.

Разработчики поблагодарили фанатов, которые поддерживали проект даже после его перехода в оффлайн и рассказали о планах сменить модель распространения на премиальную вместо условно-бесплатной. В Q-Games также пообещали добавить новые острова, предметы и способы игры, чтобы внести больший баланс в проект. Не забудут и о новых игроках, для которых сделают более проработанное обучение.

The Tomorrow Children вышла в 2016 году и представляла собой экшн-песочницу. В ней игроки создавали своего клона и отправлялись на поиски ресурсов на острова. Они были нужны для восстановления мира после неудачного эксперимента. Также геймерам приходилось строить здания, оживлять матрешки и сражаться с Извергами. Сервера The Tomorrow Children закрылись почти спустя год после релиза из-за проблем с авторскими правами.

Phoenix Edition - Announce Trailer
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