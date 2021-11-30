Начало предзагрузки Lineage2M от NCSOFT

Корейская компания-разработчик онлайн-игр NCSOFT сообщает, что сегодня стартует начало предзагрузки для кроссплатформенной MMORPG Lineage2M в 29 странах по всему миру. Официальный запуск проекта состоится 2 декабря.

Игрокам Lineage2M станут доступны:

лучшая 3D-графика на мобильных устройствах уровня 4K UHD (Ultra-HD);

первое применение технологии обработки столкновений (collision handling) в мобильной 3D MMORPG;

бесшовная загрузка, без элементов, прерывающих игру;

крупнейший одноканальный открытый мир на мобильных устройствах, который позволяет масштабные сражения на более 10 000 человек.

Игроки из России, 9 стран СНГ/Восточной Европы и 19 стран Северной Америки/Западной Европы смогут осуществить предзагрузку Lineage2M через кросcплатформенный сервис «PURPLE» от NCSOFT, а также Google Play и App Store. Пользователи, сделавшие предзагрузку через PURPLE, смогут получить 1 «Карту Агатиона (1 раз) (Ивент)» и 1 «Карту Класса (1 раз) (Ивент)» после запуска игры.

NCSOFT подготовила много разнообразного контента специально для мирового запуска.





Игроки всего мира смогут попробовать:

«Пропуск Адена», позволяющий получить награды при выполнении особых условий;

«Пропуск Новичка», позволяющий получить книгу навыков геройского ранга при выполнении основных заданий;

Катакомбы Отступников, где вы можете помериться силами с другими игроками и получить разнообразные награды, в том числе «Камни Улучшения». Кроме того, будет доступно и многое другое.

Более подробную информацию о Lineage2M можно найти на официальной странице.

Более подробную информацию о PURPLE можно найти на официальной странице.