Начало предзагрузки Lineage2M от NCSOFT

Корейская компания-разработчик онлайн-игр NCSOFT сообщает, что сегодня стартует начало предзагрузки для кроссплатформенной MMORPG Lineage2M в 29 странах по всему миру. Официальный запуск проекта состоится 2 декабря.
Игрокам Lineage2M станут доступны:
Игроки из России, 9 стран СНГ/Восточной Европы и 19 стран Северной Америки/Западной Европы смогут осуществить предзагрузку Lineage2M через кросcплатформенный сервис «PURPLE» от NCSOFT, а также Google Play и App Store. Пользователи, сделавшие предзагрузку через PURPLE, смогут получить 1 «Карту Агатиона (1 раз) (Ивент)» и 1 «Карту Класса (1 раз) (Ивент)» после запуска игры.
NCSOFT подготовила много разнообразного контента специально для мирового запуска.
Игроки всего мира смогут попробовать:
Более подробную информацию о Lineage2M можно найти на официальной странице.
Более подробную информацию о PURPLE можно найти на официальной странице.