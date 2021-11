Вам также может быть интересно

А помните, как Хидео Кодзима готовил пятый Metal Gear Solid к релизу? Имеется ввиду не маркетинговая кампания с мистификациями и подставной студией, а выпуск Ground Zeroes – не шибко продолжительного, но плотно набитого контентом пролога The Phantom Pain. Всего за пару часов «демка» успевала втянуть...

Безумие в Far Cry 6 начнется скоро

Компания Ubisoft сообщила дату релиза DLC Vaas: Insanity для шутера Far Cry 6. Знаменитый злодей из Far Cry 3 посетит Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 и ПК (Ubisoft Store и Epic Games Store) уже 16 ноября этого года...