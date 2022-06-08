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Скандальная серия возвращается: выпущен релизный трейлер POSTAL: Brain Damaged

Опубликовано: 7 час. 1 мин. назад
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Студия Hyperstrange совместно с CreativeForge Games готовы представить на суд общественности новую игру из линейки Postal – спин-офф с подзаголовком Brain Damaged. За день до релиза разработчики выпустили трейлер, показав, с чем нам предстоит иметь дело.

Серия Postal прославилась юмором за гранью фола и гиперболизированным изображением остросоциальных проблем, которые благодаря авторам, кажется, стали еще острее. POSTAL: Brain Damaged отказывается от открытого мира – новая игра выполнена в формате безудержного ретро-шутера. Погрузитесь в воспаленное воображение Чувака, который по сюжету оказался в сумасшедшем доме. Отстреливайте врагов, используя весь арсенал умений. Например, с особо надоедливыми противниками можно расправиться, помочившись на них… лавой.

POSTAL: Brain Damaged будет доступен в Steam уже завтра, 9 июня. Стоит отметить, что издателем игры выступила студия Running with Scissors – создатели оригинальной игры.

Release Date Trailer
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