Мировая премьера Assassin’s Creed Valhalla и первые детали

Assassin’s Creed Valhalla получила первый кинематографический трейлер и первые детали. Действия игры развернутся в IX веке, когда из-за непрерывных войн и небольшого количества ресурсов выживание в землях Норвегии стало нелегким. Вам предстоит выступить в роли викинга Эйвора (женщины или мужчины) и повести свой клан по Северному морю к берегам Англии.

Чтобы ваш клан смог выжить, вам необходимо будет освоить беспощадный стиль боя. Вы получите возможность орудовать сразу двумя видами оружия против разнообразных противников. Чтобы добывать ресурсы, которых в начале будет очень мало, игроки смогут совершать набеги по воде на драккаре. Пытаясь основаться на новых территориях, вы встретите сопротивление со стороны множества врагов, включая Альфреда Великого, короля Уэссекса, который хочет править всей Англией, а викингов называет язычниками.

В Assassin’s Creed Valhalla игроков ждет динамично меняющийся открытый мир в суровом антураже Англии в темные века. Каждый заключенный вами союз, тактические решения, принятые в боях, ответы в разговорах и варианты развития снаряжения повлекут за собой последствия.

Релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится в конце 2020 года на Xbox Series X, PlayStation5, Xbox One, PlayStation4 и ПК (Epic Games Store и Ubisoft Store). За оформление предзаказа (доступны стандартное, Gold и Ultimate издания) и вы получите дополнительное задание «Путь берсерка», которое станут доступно с момента выхода игры.