НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
412040
Дюка Опубликовал Дюка 25
Общая информацияНовости (2)Видео (2)Скриншоты (7)Геймарт (4)

Мировая премьера Assassin’s Creed Valhalla и первые детали

Опубликовано: вчера, 17:55:16
Поделиться:  

Assassin’s Creed Valhalla получила первый кинематографический трейлер и первые детали. Действия игры развернутся в IX веке, когда из-за непрерывных войн и небольшого количества ресурсов выживание в землях Норвегии стало нелегким. Вам предстоит выступить в роли викинга Эйвора (женщины или мужчины) и повести свой клан по Северному морю к берегам Англии.

Cinematic World Premiere Trailer [RUS]

Чтобы ваш клан смог выжить, вам необходимо будет освоить беспощадный стиль боя. Вы получите возможность орудовать сразу двумя видами оружия против разнообразных противников. Чтобы добывать ресурсы, которых в начале будет очень мало, игроки смогут совершать набеги по воде на драккаре. Пытаясь основаться на новых территориях, вы встретите сопротивление со стороны множества врагов, включая Альфреда Великого, короля Уэссекса, который хочет править всей Англией, а викингов называет язычниками.

В Assassin’s Creed Valhalla игроков ждет динамично меняющийся открытый мир в суровом антураже Англии в темные века. Каждый заключенный вами союз, тактические решения, принятые в боях, ответы в разговорах и варианты развития снаряжения повлекут за собой последствия.

Релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится в конце 2020 года на Xbox Series X, PlayStation5, Xbox One, PlayStation4 и ПК (Epic Games Store и Ubisoft Store). За оформление предзаказа (доступны стандартное, Gold и Ultimate издания) и вы получите дополнительное задание «Путь берсерка», которое станут доступно с момента выхода игры.

Вам также может быть интересно
Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в мае 2020 Уже через несколько дней начинается последний месяц весны, и компания Microsoft раскрыла список игр, которые будут бесплатными для подписчиков Xbox Live Gold. В мае пользователи Xbox 360 и Xbox One получат гонку... Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в мае 2020 Iratus: Lord of the Dead – обзор В свое время тактическая RPG Darkest Dungeon стала локальным хитом, ведь предлагала уникальную концепцию боев с необходимостью грамотно подбирать членов партии, погружала в мрачную, давящую атмосферу уныния и позволяла сразиться с интересными противниками, в том числе боссами... Iratus: Lord of the Dead – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые25 ком.
Ком. на странице5102050100
Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)17 мин. назад
dimon2 писал(а):
Сегодня мы играем в не до рпг за терминатора с двумя топорами, а завтра в стратегию с боями 5 на 5 тысяч с названием Кредо убийцы
чувак, серия рассчитывает на новых игроков, которым до этого она, как мне, например, даром нужна не была
если бы они и дальше делали все так, ка тебе нравится, то, в конечном итоге, в нее играло бы 1.5 человека, которые любят "по-старому"
Капитан
Smersh (уровень 15)23 мин. назад
клинок не с внутренней стороны - не канон)))
Вообще качественный трейлер,персонажи как живые...кожа как настоящая,просто кино.Юбики всегда умели в рекламу,именно поэтому на волне хайпа покупают и предзаказывают ,а после плюються...будем посмотреть
Начинающий геймер
devilshits (уровень 3)44 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 01.05.2020 09:31:08
Кроме клинка от ассасинов вообще уже ничего не осталось
А, ну и кроме названия
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)52 мин. назад
Клево! Первый ососин, которого я пойду да куплю сам себе играть. Чем дальше осоины шагают от псевдоисторической дрисни в сторону приключенческих игр в определенном сеттинге, тем круче делаются. Внезапно, чем меньше ососинства в ососине, тем он лучше. Будем поиграть!
Виды и сцены прям из сериала Викинги передернули =)
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 24)4 час. 54 мин. назад
DesmondSlade писал(а):
Чутка новой инфы. Звучит интересно. Посмотрим как на деле. 7 мая презентуют геймплей
только подтвердились мои самые лучшие опасения...spiteful игра должна быть не хуже одиссеи, а по описанию, видимо даже лучше good
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)10 час. 54 мин. назад
Чутка новой инфы. Звучит интересно. Посмотрим как на деле. 7 мая презентуют геймплей.

+ Открыть спойлер
Сюжет:
- События игры происходят в 870-х годах нашей эры.
- Эйвора и его людей изгнали из Норвегии по политическим причинам.
- Структура сюжета в Valhalla уникальная и сильно отличается от предыдущих частей серии.
- Задача Эйвора — построить процветающее поселение на побережье Англии. Он в любой момент может вернуться в Норвегию.
- Существует еще несколько кланов викингов, можно наладить отношения с ними — например, при помощи брака. Решения, принятые игроком, тоже влияют на такие отношения.
- В игре очень много мелких деталей, касающихся сквозного сюжета франшизы. На их поиски и осознание у игроков уйдут недели.
- В современности будет продолжена история Лейлы из Origins и Odyssey. Видимо, она стартует там же, где закончилась в финальном дополнении Odyssey.
- Valhalla точно не будет последней частью серии.

Корабль и набеги:
- У главного героя есть свой корабль, можно кастомизировать и его, и команду.
- Морских сражений в игре не будет, драккар это лишь средство перемещения.
- Зато можно высадиться в любой точке карты и отправиться в набег.
- Викинги могут ходить в рейды — это довольно небольшие сражения, — а могут устраивать масштабные набеги.
- Во время набега придется штурмовать укрепления, набеги это важные сюжетные моменты игры.

Ассасины и Тамплиеры:
- Эйвор встретит ассасинов через какое-то время после начала игры и получит скрытый клинок.
- При этом ассасином он, видимо, не станет: иногда его цели совпадают с целями Братства, иногда нет.
- В целом отношения Эйвора с ассасинами напоминают те, что были у Эдварда Кенуэя из Black Flag.
- В Valhalla действует Орден Древних, будущие Тамплиеры. Одним из антагонистов станет Альфред Великий, но его нельзя назвать однозначным злодеем, это многогранный персонаж.

Игровой мир:
- У Valhalla два крупных региона, Англия и Норвегия. Плюс несколько неожиданных локаций, о которых пока не говорят.
- Игроки побывают в Лондоне, Йорвике и Винчестере. Сама по себе карта - Англии довольно большая, на ней представлены четыре королевства.
- Разработчики хотят, чтобы игроки чувствовали, будто и в самом деле живут в средневековой Англии и исследуют римские руины, которым всего несколько сотен лет.
- Задача разработчиков — создать мир, вознаграждающий игроков за любопытство.

Боевая система, навыки и оружие:
- Ролевая система и прогрессия полностью переработаны. Все снаряжение, которое встречается игроку, уникально.
- В бою решающее значение имеет не уровень персонажа, а ловкость самого игрока и прокачанные навыки.
- Древо навыков — на самом деле оно выглядит иначе — довольно велико, оно позволяет достаточно точно подстроить персонажа под свой стиль игры.
- Команда по-новому взглянула вообще на все, от умения и навыков до оружия.
- Боевую систему обещают сделать интуитивной и жестокой.
- Оружия в игре очень много: есть длинные и короткие мечи, топоры викингов, топоры датчан, цепы, копья — куча всего.
- Можно его комбинировать: например, рубить врагов топором и мечом или двумя топорами. Оружие можно метать.
- Оружие можно модифицировать и кастомизировать. При желании с одним клинком можно пройти всю игру.
- Помимо оружия в распоряжении героя есть набор щитов разных размеров: от небольшого круглого до ростового.
- Противники будут очень разнообразными как с точки зрения дизайна, так и по игровым механикам. В бою они могут использовать против игрока как окружение, так и друг друга.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 19:50:55
Avtor-avtora писал(а):
И зачем ломать нормальную модель если она многим заходит и она действительно классная
так я и не говорил, что это плохо)
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 24)вчера, 19:45:24
Mas7er писал(а):
и теперь снова пилят одно и то же в разном сеттинге.
Такое ощущение что ты не вчитываешься .. я уже ответил.
И зачем ломать нормальную модель если она многим заходит и она действительно классная , лучше чем то что было.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 19:39:32
Avtor-avtora писал(а):
Для тебя старый.. для меня новый
так и вы в две предыдущие части играли, почему он новый-то? Они перезапустили конвейер в 2017-м и теперь снова пилят одно и то же в разном сеттинге.
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 24)вчера, 19:32:16
Mas7er писал(а):
О каком "новом, присущем серии" речь, если это уже третья часть с одинаковым геймплеем?
Для тебя старый.. для меня новыйwink
учитывая что со времён первого АС по Rouge вообще ничего не менялось, её можно назвать новой derisive
Игровые новoсти
вчера, 17:55:1625Мировая премьера Assassin’s Creed Valhalla и первые детали вчера, 16:16:511Состоялся релиз Streets of Rage 4 вчера, 16:04:222Экшен в мире викингов Darkborn отменен 29.04.2020 18:52:533Игры PlayStation Plus в мае 2020 года 29.04.2020 16:51:250Port Royale 4 получил дату релиза 29.04.2020 15:25:010Новая часть Assassin's Creed – совместная трансляция Ubisoft и Bosslogic 28.04.2020 19:27:141Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в мае 2020
Новости игр
Ремейк Destroy All Humans! выйдет летомИГРЫ Ремейк Destroy All Humans! выйдет летом THQ Nordic поделилась датой, когда стоит ждать вторжения пришельцев на Землю. Стало известно, что релиз игры Destroy All Humans!, являющейся ремейком проекта с одноименным названием (премьера состоялась в 2005 году)... Port Royale 4 получил дату релизаИГРЫ Port Royale 4 получил дату релиза Компания Kalypso Media назвала дату выхода экономической стратегии Port Royale 4, согласно которой игра станет доступна 25 сентября 2020 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Но до этого пройдет закрытое бета-тестирование проекта... Игры PlayStation Plus в мае 2020 годаИГРЫ Игры PlayStation Plus в мае 2020 года Вчера Microsoft опубликовала список игр, которые станут бесплатными в мае для подписчиков Xbox Live Gold, а сегодня пришел черед Sony. Компания поделилась двумя проектами для обладателей PlayStation Plus...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Состоялся релиз Streets of Rage 4Ctrl + стрелка вправо