Microsoft прекращает производство Xbox One X и Xbox One S ALL-DIGITAL EDITION

В последнее время пользователи сети стали активно жаловаться на нехватку консолей Xbox One X и Xbox One S – причиной этому стал высокий спрос на данные системы в период COVID-19. В тот же период появилась информация о том, что Microsoft прекратила производство данных консолей. Представитель компании подтвердил эту информацию.

Microsoft действительно прекращают выпуск сразу двух ревизий Xbox One – Xbox One S All-Digital Edition (версия консоли без дисковода) и более мощной Xbox One X. При этом стандартная версия Xbox One S будет по-прежнему выходить.

Стоит подчеркнуть, что Xbox One X была выпущена около трех лет назад – в ноябре 2017 года. В то же время, Xbox One S All-Digital Edition продержалась на рынке не так долго – консоль была выпущена в апреле прошлого года.

Такое решение корпорации можно довольно просто объяснить – Microsoft совсем скоро представят Xbox Series S. Производительность данной консоли будет на уровне Xbox Series X, но разрешение будет меньше – стандартное Full HD, против 4K у старшей версии консоли.