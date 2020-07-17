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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 4

Microsoft прекращает производство Xbox One X и Xbox One S ALL-DIGITAL EDITION

Опубликовано: 8 час. 3 мин. назад, Starrkiller
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В последнее время пользователи сети стали активно жаловаться на нехватку консолей Xbox One X и Xbox One S – причиной этому стал высокий спрос на данные системы в период COVID-19. В тот же период появилась информация о том, что Microsoft прекратила производство данных консолей. Представитель компании подтвердил эту информацию.

Microsoft действительно прекращают выпуск сразу двух ревизий Xbox OneXbox One S All-Digital Edition (версия консоли без дисковода) и более мощной Xbox One X. При этом стандартная версия Xbox One S будет по-прежнему выходить.

Стоит подчеркнуть, что Xbox One X была выпущена около трех лет назад – в ноябре 2017 года. В то же время, Xbox One S All-Digital Edition продержалась на рынке не так долго – консоль была выпущена в апреле прошлого года.

Такое решение корпорации можно довольно просто объяснить – Microsoft совсем скоро представят Xbox Series S. Производительность данной консоли будет на уровне Xbox Series X, но разрешение будет меньше – стандартное Full HD, против 4K у старшей версии консоли.

 

 

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Заместитель подручного
VladPlasmius (уровень 19)4 час. 17 мин. назад
P-r-i-n-c-e писал(а):
Не знаю, как он, но я бы именно так и сделал: если нет ни новой, ни старой приставки, то лучше взять консоль забитую до упора на закате её поколения, чём новую и ждать, когда она наполнится твоими системселлерами)
Так почему вы еще не купили?
Игровой профи
P-r-i-n-c-e (уровень 13)4 час. 26 мин. назад
VladPlasmius писал(а):
И ты вот что сейчас пойдешь купишь чтоли устаревшую зная что там скоро выйдет новая?
Не знаю, как он, но я бы именно так и сделал: если нет ни новой, ни старой приставки, то лучше взять консоль забитую до упора на закате её поколения, чём новую и ждать, когда она наполнится твоими системселлерами)
Заместитель подручного
VladPlasmius (уровень 19)6 час. 25 мин. назад
Tactic28rus писал(а):
Сворачивание All-digital версии более чем понятно, но вот радикальное прекращение Х версии сейчас я считаю немного глупым. Всё же до старта нового поколения у на эту консоль вряд ли упадёт спрос. Оставили бы хоть четверть производства...
А смысл склады и так битком заполнены, так они с релизом XxX еще и младшую модель начнуть продавать, а тут осталось то меньше полу года. И ты вот что сейчас пойдешь купишь чтоли устаревшую зная что там скоро выйдет новая?
Гранд-мастер джедай
Tactic28rus (уровень 23)6 час. 59 мин. назад
Сворачивание All-digital версии более чем понятно, но вот радикальное прекращение Х версии сейчас я считаю немного глупым. Всё же до старта нового поколения у на эту консоль вряд ли упадёт спрос. Оставили бы хоть четверть производства...
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