Технические возможности Crysis Remastered на Nintendo Switch

Официальный канал серии Crysis опубликовал первый трейлер, демонстрирующий технические возможности Crysis Remastered в версии для Nintendo Switch. Напомним, что игра должна появиться на этой платформе на следующей неделе.

Версия для консоли от Nintendo была создана в тесном сотрудничестве с Saber Interactive – эта команда ранее отметилась качественным портом The Witcher 3: Wild Hunt для Switch. В представленном видео вы можете наблюдать улучшенные текстуры, глубину резкости, motion blur, улучшенное динамическое освещение и другие графические улучшения.

Игровой процесс в трейлере был записал с Nintendo Switch в режиме HD (720p) и 60 кадрах в секунду.

Релиз Crysis Remastered для Nintendo Switch состоится 23 июля и обойдется в 2249 рублей в русскоязычном сегменте Nintendo eShop.