Малышка Тина напоминает о скором выходе Tiny Tina’s Wonderlands

Примерно через три месяца состоится релиз Tiny Tina’s Wonderlands, так что самое время смотреть новый трейлер, представленный во время прямой трансляции церемонии награждения The Game Awards 2021. Новое видео рассказывает о вымышленном мире, главным героем которого и предстоит выступить игроку. Естественно, всем в нем заправляет безумная малышка Тина, отличающаяся маниакальной тягой к взрывам.

Релиз Tiny Tina’s Wonderlands состоится 25 марта 2022 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.