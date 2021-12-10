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Малышка Тина напоминает о скором выходе Tiny Tina’s Wonderlands

Опубликовано: 46 мин. назад
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Примерно через три месяца состоится релиз Tiny Tina’s Wonderlands, так что самое время смотреть новый трейлер, представленный во время прямой трансляции церемонии награждения The Game Awards 2021. Новое видео рассказывает о вымышленном мире, главным героем которого и предстоит выступить игроку. Естественно, всем в нем заправляет безумная малышка Тина, отличающаяся маниакальной тягой к взрывам.

Релиз Tiny Tina’s Wonderlands состоится 25 марта 2022 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.

Official Story Trailer
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