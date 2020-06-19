Lost in Random – очередная игра от разработчиков Fe

Компания EA продемонстрировала дебютный трейлер Lost in Random – новой приключенческой игры, разработанной Zoink, ответственной за атмосферные приключения Fe и Ghost Giant.

Lost in Random расскажет историю Ивен, девушки, живущей в королевстве, управляемом игральными костями. Однажды она обнаруживает, что есть еще одна игральная кость по имени Дайси. Испытайте удачу вместе с Ивен и ее другом Дайси и снимите проклятие с таинственного мира Случайности.

Точная дата выхода Lost in Random не сообщается, известно лишь, что ее релиз запланирован на 2021 год.