It Takes Two

It Takes Two ПК

Разработчик Brothers: A Tale of Two Sons и A Way Out, Юсеф Фарес, анонсировал свой новый проект под названием It Takes Two. Игроков ждет эмоциональное кооперативное приключение, где предстоит управлять двумя ожившими куклами, которые сделала девочка по имени Роуз, чьи родители хотят развестись.

It Takes Two выйдет в 2021 году, платформы не сообщаются.