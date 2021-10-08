LEGO Marvel Super Heroes вышла на Nintendo Switch

Сегодня LEGO Marvel Super Heroes стала доступна на Nintendo Switch. Теперь пользователи консоли от Nintendo тоже могут принять на себя роли знаменитых супергероев. В игре присутствуют более сотни персонажей, среди которых есть все самые популярные герои комиксов: от Стражей Галактики до Карателя.

На легендарных локациях, вроде башни Старка или особняка людей Икс, герои столкнутся с каноничными марвеловскими злодеями: Локи, Зеленым Гоблином, Пожирателем миров Галактусом и другими.

К выходу игры на Nintendo Switch разработчики приурочили новый трейлер.