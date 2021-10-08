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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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LEGO Marvel Super Heroes вышла на Nintendo Switch

Опубликовано: 08.10.2021 16:18:55
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Сегодня LEGO Marvel Super Heroes стала доступна на Nintendo Switch. Теперь пользователи консоли от Nintendo тоже могут принять на себя роли знаменитых супергероев. В игре присутствуют более сотни персонажей, среди которых есть все самые популярные герои комиксов: от Стражей Галактики до Карателя.

На легендарных локациях, вроде башни Старка или особняка людей Икс, герои столкнутся с каноничными марвеловскими злодеями: Локи, Зеленым Гоблином, Пожирателем миров Галактусом и другими.

К выходу игры на Nintendo Switch разработчики приурочили новый трейлер.

Nintendo Switch Launch Trailer
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