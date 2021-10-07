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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 1
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Age of Darkness: Final Stand вышла в ранний доступ

Опубликовано: вчера, 21:31:04
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Age of Darkness: Final Stand, стратегия в реальном времени с элементами выживания и rogue-like, сегодня вышла в ранний доступ Steam. К этому событию разработчики из Team17 приурочили красочный трейлер.

Игрокам предстоит защищать последний бастион человечества от наступления орд кошмарных тварей и всепоглощающего смертельного тумана. Помогать им в этом будут могущественные герои, обладающие уникальными способностями. На каждую новую попытку выжить также будет влиять случайно сгенерированный набор благословений и проклятий.

Пока что в игре доступен только режим выживания, но к релизу разработчики обещают добавить полноценную сюжетную кампанию.

OUT NOW in Early Access
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Санин
SteveHawkins (уровень 13)вчера, 21:54:30
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