Age of Darkness: Final Stand вышла в ранний доступ

Age of Darkness: Final Stand, стратегия в реальном времени с элементами выживания и rogue-like, сегодня вышла в ранний доступ Steam. К этому событию разработчики из Team17 приурочили красочный трейлер.

Игрокам предстоит защищать последний бастион человечества от наступления орд кошмарных тварей и всепоглощающего смертельного тумана. Помогать им в этом будут могущественные герои, обладающие уникальными способностями. На каждую новую попытку выжить также будет влиять случайно сгенерированный набор благословений и проклятий.

Пока что в игре доступен только режим выживания, но к релизу разработчики обещают добавить полноценную сюжетную кампанию.