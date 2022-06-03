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Леди Димитреску возвращается: анонсирован порт Resident Evil Village для PSVR2

Опубликовано: 1 час. 0 мин. назад
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Сегодня прошла презентация State of Play от Sony. На ней компания наконец-то представила игры, которые выйдут для ее нового шлема виртуальной реальности PSVR2. Одним из них стал порт хоррор-шутера Resident Evil Village.

В свое время Resident Evil 7 была эксклюзивом PSVR, что хорошо сыграло на руку компании. По всей видимости, Sony хочет повторить этот успех, но уже с новым шлемом.

Впрочем, много механик от порта ждать не стоит. Разработчики обещают более динамические сражения, благодаря возможности держать по одному оружию в каждой руке. И это, вполне вероятно, станет одним из главных и единственных отличий от оригинальной Resident Evil Village.

Дата релиза VR-версии пока неизвестна.

Teaser Trailer | PS VR2 Games
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