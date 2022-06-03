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roma911 Опубликовал roma911 0
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Больше хардкора и "Новая игра+": Для Horizon Forbidden West вышло крупное обновление

Опубликовано: 31 мин. назад
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В рамках презентации State of Play от Sony студия Guerrilla объявила о выходе первого крупного обновления для Horizon Forbidden West, а заодно и представила его дебютный трейлер.

С ним геймерам наконец-то станет доступен режим «Новая игра+», позволяющий повторно пройти игру, сохранив все умения и снаряжение. Не забыли разработчики и о фанатах хардкора. Для них появился новый уровень сложности – ультравысокий. Он бросит настоящий вызов навыкам тех, кому ранее прохождение Horizon Forbidden West показалось легким.

Среди других нововведений можно отметить новое оружие и трофеи, а также возможность перераспределять очки способностей. Те, кому не по нраву внешний вид Элой, теперь могут изменить его с помощью трансмогрификации.

Обновление уже доступно владельцам PS4 и PS5.

Major Update Trailer
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