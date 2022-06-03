Показан геймплей The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution для VR

В рамках презентации State of Play ряд проектов был посвящен играм для новой игровой гарнитуры Sony – PlayStation VR2. Одним из действующих лиц презентации стала The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution, которой посвятили новый геймплейный трейлер.

Retribution продолжает историю Saints & Sinners – первой части, уводившей свет в 2020 году. В новой игре по «Ходячим мертвецам» предстоит расстреливать толпы, собственно, ходячих мертвецов, и иметь дело с еще живыми противниками.

Ожидается, что The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution будет доступна в конце 2022 года для PlayStation с поддержкой гарнитуры первого поколения. Поддержка VR2 находится в разработке.