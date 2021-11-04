Кинематографический трейлер зомби-режима Call of Duty: Vanguard

Компания Activision опубликовала кинематографический трейлер шутера от первого лица Call of Duty: Vanguard, посвященный зомби-режиму. Видео рассказывает о протагонисте режима, оберфюрере Вольфраме Фон Листе, который приобрел коллекцию артефактов, содержащих в себе древних духов и демонов. Теперь с их помощью он может воскрешать мертвых и использовать их для победы в войне.

Напомним, что релиз Call of Duty: Vanguard состоится уже завтра, 5 ноября, на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.