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Кинематографический трейлер зомби-режима Call of Duty: Vanguard

Опубликовано: 9 час. 56 мин. назад
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Компания Activision опубликовала кинематографический трейлер шутера от первого лица Call of Duty: Vanguard, посвященный зомби-режиму. Видео рассказывает о протагонисте режима, оберфюрере Вольфраме Фон Листе, который приобрел коллекцию артефактов, содержащих в себе древних духов и демонов. Теперь с их помощью он может воскрешать мертвых и использовать их для победы в войне.

Напомним, что релиз Call of Duty: Vanguard состоится уже завтра, 5 ноября, на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Zombies - Der Anfang Intro Cinematic
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