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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Кинематографический рекламный трейлер Assassin's Creed Valhalla

Опубликовано: 5 час. 6 мин. назад
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Издательство Ubisoft активно готовится к запуску Assassin's Creed Valhalla. Компания даже выпустила рекламный трейлер проекта, который выполнен в кинематографическом стиле и предназначен для показа на телевидение.

В свежем ролике Эйвор вещает зрителям, как стать хозяином Англии. Он рассказывает о важности репутации и сборе добычи – особенно ценных предметов для врагов игрока.

Assassin's Creed Valhalla выйдет 10 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X и Series S. До PS5 игра доберется в день запуска консоли, то есть 19 ноября, если говорить об СНГ.

Cinematic TV Commercial
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