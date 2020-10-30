Кинематографический рекламный трейлер Assassin's Creed Valhalla

Издательство Ubisoft активно готовится к запуску Assassin's Creed Valhalla. Компания даже выпустила рекламный трейлер проекта, который выполнен в кинематографическом стиле и предназначен для показа на телевидение.

В свежем ролике Эйвор вещает зрителям, как стать хозяином Англии. Он рассказывает о важности репутации и сборе добычи – особенно ценных предметов для врагов игрока.

Assassin's Creed Valhalla выйдет 10 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X и Series S. До PS5 игра доберется в день запуска консоли, то есть 19 ноября, если говорить об СНГ.