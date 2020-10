Кинематографический рекламный трейлер Assassin's Creed Valhalla

ИГРЫ

All in! Games издаст Chernobylite

Издательство All in! Games объявило о партнерстве со студией The Farm 51 по выпуску игры Chernobylite. Сейчас она находится в раннем доступе Steam и GOG, но в 2021 году обзаведется полной версией. Именно ее изданием должна заняться All in! Games...