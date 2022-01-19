Как создавалась новая часть The Settlers

Ubisoft Blue Byte выпустили новое видео The Settlers, в котором разработчики рассказывают о создании новой части знаменитой серии стратегий в реальном времени. Из ролика вы узнаете о мире игры и населяющих ее расах, а также об их отличиях. По словам разработчиков, в проекте представлены три расы, каждая из которых наделена своими плюсами, однако не имеет явных минусов. Также в трейлере рассказывается о режимах The Settlers, где кроме сюжетной Кампании вас ждет сетевой режим, позволяющий играть против других пользователей, и режим повышенной сложности «Натиск», предназначенный для опытных геймеров.

Напомним, что релиз The Settlers состоится 17 марта 2022 года на ПК.