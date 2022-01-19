Соратники Элой в Horizon Forbidden West

В новом трейлере разработчики из студии Guerilla Games рассказали побольше о приключении, которое предстоит Элой в Horizon Forbidden West и товарищах, которые будут сопровождать ее в пути.

Компанию героине составят новые и старые друзья, в числе которых уже знакомые игрокам Варл и Эренд, а также новые союзники: Зо, Альва и Коталло. Отряду предстоит столкнуться с мятежным племенем Регаллы, которому подконтрольны самые опасные машины Запада. Кроме того, в трейлере можно снова увидеть старого знакомого Сайленса и загадочную женщину по имени Тильда, которая, по словам разработчиков, имеет особую связь с далеким прошлым.